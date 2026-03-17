漫才コンビ・ミキが着物姿で落語「口上」に登壇する異例の一夜！桂枝平の昇進披露、渋谷で3月18日開催
2026年3月18日(水)、渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホールにて、落語家・桂枝平(かつら・えだへい)さんの「二ツ目昇進披露公演」が開催される。注目は、人気漫才コンビ・ミキ(昴生・亜生)が落語界の伝統儀式「口上(こうじょう)」に登壇すること。漫才師が着物姿で落語家の昇進を祝うのは極めて異例で、演芸ファンならずとも見逃せない一夜になりそうだ。
【画像】次世代を担う若手落語家として注目を集める桂枝平
■漫才師が「口上」を務める、前代未聞のステージ
「口上」とは、落語家が昇進する際に行われる伝統的な儀式。通常は師匠や先輩落語家が高座に並び、昇進する者の門出を祝う厳かな場だ。今回、その口上にミキが参加する。
ミキは2012年に実の兄弟で結成された吉本興業所属のお笑いコンビ。『M-1グランプリ2017』では決勝に進出し第3位に輝くなど、しゃべくり漫才の実力派として知られている。そんな2人が着物をまとい、落語の伝統的な舞台に立つ。落語と漫才、ジャンルを超えた異色の共演がどんな化学反応を生むのか、注目したい。
■ゲストも豪華！『笑点』でおなじみの桂宮治、浪曲界の風雲児・玉川太福が出演
共演陣も見逃せない。ゲストに迎えるのは、日本テレビ『笑点』の大喜利メンバーとしてお茶の間でもおなじみの落語家・桂宮治さん。実演販売員から転身した異色の経歴を持ち、「令和の爆笑王」とも称される人気落語家だ。
さらに、浪曲界の風雲児として注目を集める玉川太福さんも出演。落語、漫才、浪曲と、演芸のジャンルを超えた豪華ラインナップが一堂に会する。
■桂枝平ってどんな人？次世代を担う注目の若手落語家
今回の主役である桂枝平さんは、次世代を担う若手落語家として注目される存在。二ツ目昇進を機に、TikTokメディア『コンナノアンダ』やWebメディア『となりのカインズさん』にも出演するなど、寄席にとどまらない幅広い活躍を見せている。
本公演では「桂枝平オフィシャルグッズ2026」として、多彩なオリジナルグッズも販売予定。卓球をする枝平さんの姿がプリントされた「愛こそすべて -2026- Tシャツ」(5000円)や「オリジナルTシャツ2種」(各4200円)に加え、注目は限定10着の「ランダム手刷りスウェット」(各6800円)。埼玉県のプリント工房で枝平さん自ら一枚一枚シルクスクリーンで手刷りした一点もので、制作の裏側はYouTubeで公開中。動画では「売れている芸能人なら自分でプリントなんてしない」と自虐しつつも楽しそうにグッズを仕上げていく、枝平さんの飾らない人柄が垣間見える。
■開催概要
公演名：桂枝平 二ツ目昇進披露公演
日時：2026年3月18日(水) 19時開演(18時30分開場)
会場：渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール(6階)
住所：東京都渋谷区桜丘町23-21
出演：桂枝平
ゲスト(口上あり)：桂宮治、玉川太福、ミキ(昴生・亜生)
料金：全席指定 前売3500円／当日3800円 ※未就学児入場不可
チケット：チケットぴあ(Pコード：538-094)、ローソンチケット(Lコード：32314)、e+(イープラス)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】次世代を担う若手落語家として注目を集める桂枝平
「口上」とは、落語家が昇進する際に行われる伝統的な儀式。通常は師匠や先輩落語家が高座に並び、昇進する者の門出を祝う厳かな場だ。今回、その口上にミキが参加する。
ミキは2012年に実の兄弟で結成された吉本興業所属のお笑いコンビ。『M-1グランプリ2017』では決勝に進出し第3位に輝くなど、しゃべくり漫才の実力派として知られている。そんな2人が着物をまとい、落語の伝統的な舞台に立つ。落語と漫才、ジャンルを超えた異色の共演がどんな化学反応を生むのか、注目したい。
■ゲストも豪華！『笑点』でおなじみの桂宮治、浪曲界の風雲児・玉川太福が出演
共演陣も見逃せない。ゲストに迎えるのは、日本テレビ『笑点』の大喜利メンバーとしてお茶の間でもおなじみの落語家・桂宮治さん。実演販売員から転身した異色の経歴を持ち、「令和の爆笑王」とも称される人気落語家だ。
さらに、浪曲界の風雲児として注目を集める玉川太福さんも出演。落語、漫才、浪曲と、演芸のジャンルを超えた豪華ラインナップが一堂に会する。
■桂枝平ってどんな人？次世代を担う注目の若手落語家
今回の主役である桂枝平さんは、次世代を担う若手落語家として注目される存在。二ツ目昇進を機に、TikTokメディア『コンナノアンダ』やWebメディア『となりのカインズさん』にも出演するなど、寄席にとどまらない幅広い活躍を見せている。
本公演では「桂枝平オフィシャルグッズ2026」として、多彩なオリジナルグッズも販売予定。卓球をする枝平さんの姿がプリントされた「愛こそすべて -2026- Tシャツ」(5000円)や「オリジナルTシャツ2種」(各4200円)に加え、注目は限定10着の「ランダム手刷りスウェット」(各6800円)。埼玉県のプリント工房で枝平さん自ら一枚一枚シルクスクリーンで手刷りした一点もので、制作の裏側はYouTubeで公開中。動画では「売れている芸能人なら自分でプリントなんてしない」と自虐しつつも楽しそうにグッズを仕上げていく、枝平さんの飾らない人柄が垣間見える。
■開催概要
公演名：桂枝平 二ツ目昇進披露公演
日時：2026年3月18日(水) 19時開演(18時30分開場)
会場：渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール(6階)
住所：東京都渋谷区桜丘町23-21
出演：桂枝平
ゲスト(口上あり)：桂宮治、玉川太福、ミキ(昴生・亜生)
料金：全席指定 前売3500円／当日3800円 ※未就学児入場不可
チケット：チケットぴあ(Pコード：538-094)、ローソンチケット(Lコード：32314)、e+(イープラス)
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