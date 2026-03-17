ベネズエラ代表で無双するオリックスのマチャド最後のNPB戦士に注目が集まっている。ベネズエラ代表のアンドレス・マチャド投手は16日（日本時間17日）、イタリアとの準決勝で2点リードの8回に登板。1回を無安打無失点、2奪三振の好投でチームの勝利に導いた。野球日本代表「侍ジャパン」戦でも力投した右腕にSNSも「エグすぎる」「ついにバレた」とコメントが寄せられた。この日、8回から登板すると、先頭のデゼンゾを内角の9