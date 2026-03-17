ベネズエラ代表で無双するオリックスのマチャド

最後のNPB戦士に注目が集まっている。ベネズエラ代表のアンドレス・マチャド投手は16日（日本時間17日）、イタリアとの準決勝で2点リードの8回に登板。1回を無安打無失点、2奪三振の好投でチームの勝利に導いた。野球日本代表「侍ジャパン」戦でも力投した右腕にSNSも「エグすぎる」「ついにバレた」とコメントが寄せられた。

この日、8回から登板すると、先頭のデゼンゾを内角の98.1マイル（約157.8キロ）のシンカーで三ゴロに仕留め、続くカグリオーン、フィッシャーから連続三振を奪った。最後はこの日最速の99.7マイル（約160.5キロ）を計測した。

14日（同15日）の侍ジャパンとの準々決勝でも無失点の投球を見せたマチャド。ここまで5試合目の登板し、4安打無失点、8奪三振の快投を見せている。試合前にはオリックスのチームメート、宮城大弥投手、曽谷龍平投手らと電話する場面もあった。

ベネズエラはマチャドの快投もあり、17日（同18日）に米国代表と決勝を戦う。SNSでは「去年どうやって6敗もしたんよ」「打てないって」「メジャー行ってしまう」「すごすぎないか!?」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）