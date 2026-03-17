40代になると、体調や気分のゆらぎを実感することが増えてくるもの。以前と同じ生活をしていても疲れが残りやすかったり、気持ちが追いつかなかったり、無理がきかない日が増えたと感じる人も多いのではないでしょうか。40代後半で、毎日を健やかに暮らす整理収納アドバイザー・ESSEフレンズエディターのむらさきすいこさんは、「できるだけごきげんに過ごすこと」を意識しているそう。大きく生活を変えるのではなく、暮らしに取り