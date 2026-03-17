2回に先制も…7回にアクーニャ＆アラエスらの適時打に沈む■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）イタリア代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・ベネズエラに2-4で惜敗した。今大会で大躍進を遂げたダークホースには、場内からも拍手が送られた。イタリアは今大会で話題をさらった。プールBでは米国、メキシコと優勝候補を下して4戦全勝で1位通過。準々決勝では強豪のプエルトリコを下して