中村雅俊の娘でモデルの里砂が交際期間約1年の男性から受けた屈辱を告白。「未だに忘れられない」と打ち明けた。【映像】中村里砂が交際期間約1年の男性から受けた屈辱3月14日（日）、ABEMAが主催する次世代のスター美容師発掘プロジェクト『恋髪オーディション』のファイナル審査が東京ガールズコレクションにて開催。里沙がステージに登場した。里砂は事前インタビューで交際相手からひどい裏切りを受けた辛い経験を告白。