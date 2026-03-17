性的な行為や表現が厳しく規制される中国で、衝撃的な事件が起きた。3月15日未明、露出度の高いコスチュームを来た若い女性が繁華街に現れて、大勢の野次馬に囲まれる中、男性と卑猥な行為に及んだというのだ。【写真】「コイツのすごく小さい！」男性に向かって叫ぶ、レザー衣装の金髪女性。他、女性の行為を撮影しようと群がる人々の姿も…事件の舞台となったのは、中国中南部に位置する湖南省の省都・長沙市。近年、ナイト