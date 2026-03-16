準決勝で米国と対戦…疑惑の判定で終戦■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表に1-2で敗戦。試合後、ドミニカ共和国のナインは呆然としていた。両チーム無得点で迎えた2回、ジュニオール・カミネロ内野手が、米国先発のポール・スキーンズ投手からソロを放ち先手を奪った。カ