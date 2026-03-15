Crealityはこのほど、初心者向け3Dプリンター「SPARKX i7」を発売した。価格は多色プリント対応モデルが7万1800円。●3Dプリンターをより簡単に、より安定して、より身近に「SPARKX i7」は米ラスベガスで開催されたテクノロジーの見本市「CES 2026」で初公開されたもの。3Dプリントを「より簡単に、より安定して、より身近に」することを目的として開発されたエントリー向けデスクトップ3Dプリンターだ。従来の複雑なセット