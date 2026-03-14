ハム・万波中正は4安打パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は14日に2試合が行われた。日本ハムが13安打10得点でロッテに快勝した。初回に今川優馬外野手の適時打で2点を先制すると、3回には清宮幸太郎内野手と清水優心捕手の2者連続本塁打で突き放した。先発の藤田琉生投手は3回無安打無失点の好投。中継ぎの松岡洸希投手、杉浦稔大投手らもリードを守った。万波中正外野手は4安打、淺間大基外野手は3安打を記録。ロッテは先発