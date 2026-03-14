[3.13 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 2-2(PK4-3) 全韓国大学選抜 CSア港]唯一の高3世代としてU-19 Jリーグ選抜に参加した17歳が、歳の差を感じさせない貫禄で結果を出した。鹿島アントラーズのFW吉田湊海は全韓国大学選抜とのポストユースマッチに前半45分間は2トップ、後半開始から24分まではインサイドハーフで出場。前半42分には鋭い裏抜けからGKとの1対1を制し、一時2点リードとする追加点を奪った。得点シーンでは