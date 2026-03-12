手術で両足まひなどの後遺症…執刀した医師に判決です。兵庫県の赤穂市民病院に勤務していた男が業務上過失傷害の罪に問われていた裁判で、神戸地裁姫路支部は禁錮１年・執行猶予３年の有罪判決を言い渡しました。 ■刑事裁判でも医療ミス認める 起訴状などによりますと、赤穂市民病院に勤務していた医師の松井宏樹被告（４７）は、２０２０年１月、８０代の女性の腰の骨を手術した際、誤って腰の神経の一部を切断し、両足まひな