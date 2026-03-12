侍ジャパンは準々決勝でベネズエラと対戦■ドミニカ共和国 7ー5 ベネズエラ（日本時間12日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールDの最終戦、ドミニカ共和国-ベネズエラ戦が行われた。ドミニカ共和国はフアン・ソト外野手（メッツ）やフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）の一発攻勢で快勝し、プールD4連勝で1位通過を決めた。いきなり看板打者が魅せた。