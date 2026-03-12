WBC1次ラウンドの全日程が終了第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）、全日程が終了した。A・B・Dの勝者が決まり、ついにベスト8が出揃った。6大会連続の野球日本代表「侍ジャパン」に加え、最終日は明暗分かれる結果となった。最速で準々決勝進出を決めたのは日本代表だ。6日チャイニーズ・タイペイ、7日は韓国に2連勝。9日のオーストラリア戦を前に2位以上が決まり、直接対決