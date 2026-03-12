2026年3月18日(水)に36枚目のシングル『サンダルだぜ』をリリースするSKE48。夏が待ち遠しくなる王道キラキラソング『サンダルだぜ』は、Music Videoが公開1週間あまりで100万回再生を突破するなど、発売前から大きな話題に。今回は、28thシングル『あの頃の君を見つけた』(2021年9月1日発売)から、9作連続で選抜入りを果たした野村実代さんにインタビュー。「新たな一面を見てもらえそう」という最新シングルについて、その想いを