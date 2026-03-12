プールD最終戦…1・2位通過が決まる大一番■ベネズエラ ー ドミニカ共和国（日本時間12日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールDの最終戦、ドミニカ共和国-ベネズエラ戦が行われた。ドミニカ共和国打線は4回までに4本塁打と一発攻勢で試合をリードしている。優勝候補が破壊力を発揮している。初回は1死一塁の場面でホアン・ソト外野手（メッツ）が先制2ラン。202