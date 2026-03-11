3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、真犯人の疑いが強まる岩本万季子（井上真央）が秘めてきた最悪の過去が、痛ましい回想シーンとともに明かされた。（※以下、第8話のネタバレがあります）【映像】暴漢に地面に倒され…高校3年生の万季子を襲った悲劇◆失踪した万季子から連絡が…小学生のとき、殉職した警察官の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めた飛奈淳一（