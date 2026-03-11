「乱暴されたの」ヒロイン・井上真央が秘めてきた最悪の過去判明　痛ましい回想シーンに絶句＜再会＞

3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、真犯人の疑いが強まる岩本万季子（井上真央）が秘めてきた最悪の過去が、痛ましい回想シーンとともに明かされた。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】暴漢に地面に倒され…高校3年生の万季子を襲った悲劇

◆失踪した万季子から連絡が…

小学生のとき、殉職した警察官の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めた飛奈淳一（竹内涼真）・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）の同級生4人。23年後、このときの拳銃で直人の兄・秀之（小柳友）が射殺され、直人はこの事件の犯人は自分だと主張し続けていた。

しかし、事件時のアリバイで嘘をつくなど、万季子の不審な点が次々と浮かび上がる。

そんななか、万季子が凶器の拳銃を持って失踪。淳一は直人に、万季子が拳銃で命を断つかもしれないと話し、「万季子を助けてやってほしい」と頼み込んだ。

淳一の訴えにようやく折れた直人は、警察に「秀之を殺害していないこと」と「秀之のいるスーパーマーケットに行くと、すでに彼は撃たれて亡くなっていたこと」を明かした。

こうして直人の疑いが晴れ、釈放されると、淳一と圭介の3人で集まることに。そこで直人は、じつはタイムカプセルに入れた拳銃を高校3年生のときに掘り起こし、兄・秀之を殺害しようとした過去を告白。しかし計画は失敗し、秀之に拳銃を奪われてしまったことを話す。

淳一らは直人に、なぜ兄・秀之を殺害しようとしたのか尋ねるも、その理由については「それだけは言えない」と口をつぐんだ。

すると、失踪していた万季子から連絡が入り、3人は万季子のもとへ。

万季子は「私が佐久間を…殺した」「もう二度と、佐久間の思い通りになる自分にはなりたくなかった」と犯行を認め、壮絶な過去を明かす回想シーンがスタート。

高校3年生のあるとき、夜まで直人の家にいた万季子。「じゃあね」と和やかに自転車で去っていく万季子を直人は見送った。

そこから少し経ち、直人が風呂からあがると、そこに兄・秀之が現れる。秀之は不気味な笑みを浮かべながら「今日も来てたんだな、あの生意気な女。今日はよく眠れそうだ」と告げ、嫌な予感がした直人はすぐに外へ。

そこで直人が目にしたのは、倒れた自転車と、投げ出された鞄、地面に倒れた万季子が起き上がり下着を履く姿だった。

直人に気づいた万季子は「私は大丈夫。抵抗したら逃げてった、大丈夫だから」と気丈に振る舞うも、実際には無事ではなく、現在の万季子は「高3のとき佐久間に乱暴されたの」「その日、帰宅した私の姿見て、何が起こったのか両親はすぐに察して、1週間後には横浜に引っ越した」と当時の状況を語った。

あまりにも悲痛な万季子の過去に、胸が痛くなる展開となっていた。