アロサレーナの猛批判で波紋も…指揮官は「感情がかなり高ぶっている」と理解第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で起きた“握手拒否騒動”について、米国代表のマーク・デローサ監督が見解を示した。9日（日本時間10日）に行われたメキシコ戦で、カル・ローリー捕手がマリナーズのチームメートであるランディ・アロサレーナ外野手からの握手を拒否した件について、「それでも構わないと思う」と擁護する姿勢を見せ