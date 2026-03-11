球団発表「ほっとした気持ちもありました」阪神は11日、嶋村麟士朗捕手を支配下登録したと発表した。背番号は「128」から「85」に変更となる。22歳の嶋村は高知商から福井工大に進学したが中退。2022年に四国IL・高知に入団した。その後、2024年育成ドラフト2位で阪神に指名され、プロ入りを果たした異色の経歴を持つ。昨季は2軍で58試合に出場し、打率.266をマークした。オープン戦では7試合で打率.545（11打数6安打）をマ