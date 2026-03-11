スクーバルは8日のイギリス戦に先発して3回1失点ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のタリク・スクーバル投手が漏らした“本音”が、ファンの怒りを買っている。ア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞している“最強左腕”は、7日（日本時間8日）のイギリス戦に先発して3回41球を投げ2安打1失点。かねて1試合約55球のみでの離脱を明言していたが、登板後には気持ちが揺れていた。地元メディア「The Detro