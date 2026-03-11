巨人・竹丸が5回無失点7K、これで実戦9イニング連続無失点■ソフトバンク 2ー2 巨人（10日・宇部）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手が10日、宇部で行われたソフトバンクとのオープン戦に先発し、5回5安打無失点と好投した。これで対外試合3試合計9イニングで11三振を奪い、いまだ無失点投球を継続中。「まさにドラ1のピッチング」「レベルが違いすぎる」とファンが絶賛した。昨季日本一のソフトバンク相手に竹丸が力を示し