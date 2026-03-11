試合終了後、東京ドームを包んだ温かい拍手■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）オンジェイ・サトリア投手に、東京ドームのファンからスタンディングオベーションが起きた。チェコは10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・日本戦に0-9で敗戦。しかし、“ラスト登板”を終えた右腕に送られた惜しみない拍手は米メディアでも注目を集めた。米放送局「FOXスポーツ」は試合終了後、ファンが総立ちとなり