試合後に大谷がSNSを更新■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に勝利した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムのストーリーズを更新し、鈴木誠也外野手との“2ショット”など複数の写真を公開した。怒涛の更新ラッシュとなった。大谷は試合後、インスタグラムのストーリーズで村上宗隆内野手の