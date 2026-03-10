嵐のラストライブは13日の北海道からスタート■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。日本代表は8回に一挙9得点を奪って4連勝。全勝通過で準々決勝進出に臨む。試合後、Netflixのポストゲーム・ショーに出演した「スペシャルサポーター」を務める嵐の二宮和也さんは、マイアミ“参戦”を明言した今回のW