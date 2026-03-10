8回に先制→周東3ラン→村上満塁弾に東京ドーム熱狂■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に4-0で勝利した。両チーム無得点が続いていたが、8回に一挙4点を奪い逃げ切った。これで1次ラウンドは4戦全勝とし、決勝ラウンドに進む。日本はチェコ先発のオンジェイ・サトリア投手に大苦戦。毎回安打を放ち、得点機をつくるも