フルプが日本戦前に会見「勝てるように努力したい」■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表は10日、東京ドームで野球日本代表「侍ジャパン」と対戦する。昨季まで巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手は「ファンの方々の前でプレーするのは何よりも楽しみ。勝てるように努力したい」と、東京ドームでのプレーに意欲をみせた。フルプは2024年9月に育成選手として巨人に加入