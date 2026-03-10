試合後にファンへ挨拶した豪州代表へ日韓のファンから大きな拍手■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは9日、東京ドームで行われ、オーストラリア代表は韓国代表に2-7で敗れた。惜しくも1次ラウンド敗退が決まったが、試合後にファンへ挨拶した同代表に対して球場全体から送られたスタンディングオベーションに、米メディア関係者からも「本当に素