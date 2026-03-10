元オリックスのジョーンズ氏が外野席に出没、吉田のダンベルで熱烈応援野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組、オーストラリア戦で4-3で逆転勝利した。この試合で、かつてオリックスなどでプレーしたアダム・ジョーンズ氏が、侍ジャパン側の外野席で日本の応援に紛れ込んでいる姿がSNS上で話題を呼んでいる。オリックス時代のチームメートである吉田