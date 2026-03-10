佐藤輝明のWBC初安打を称えた大谷翔平の姿に反響交わしたハイタッチに胸を熱くする虎党が続出した。野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利。8回には佐藤輝明内野手（阪神）が適時二塁打。WBC初安打を放った虎の主砲を称える大谷翔平投手（ドジャース）の姿が注目を集めている。1点リードで迎えた8回、1死一、三塁の場面で佐