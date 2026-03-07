※画面はイメージです3月14日(土)・3月21日(土)の番組放送中にデータ放送で「道の駅の売上No.1商品」予想クイズを実施します！クイズに参加すると豪華プレゼントに応募できます！プレゼント内容🎁 3/14(土) のプレゼント番組特製QUOカード(5,000円分)10名様※画面はイメージです3/14(土)のプレゼント応募はこちら！応募締め切り：3月20日(金) 正午応募に関する注意事項をご確認の上、ご応募下さい。参加方法?放送中、