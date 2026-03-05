コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」が、春の新作ケーキ4種を3月12日から期間限定で発売します。【画像】やば…全部おいしそう！コチラがコメダの春の新作ケーキ4種です！（5枚）新作ケーキは、「キャラメル サレ」「くちどけカッサータ」「抹茶の雫」「THEベイクドチーズ」がラインアップ。「キャラメル サレ」は、キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を13層に重ね合わせ