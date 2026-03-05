記事のポイント Metaが広告主の素材をもとにAIで広告を自動改変し、ブランドと顧客の反発を招いている。 AIがモデルの体形や人種を改変する広告が出現し、ブランドの世界観を損なう懸念が広がる。 AI広告への業界の期待とユーザー意識にギャップがあり、広告の信頼性が問われている。 約1カ月前、英国のタイツブランド、スナッグ（Snag）の創業者兼CEOであるブリー・リード氏は、自社ブランドのソーシャル上での存在感について奇妙