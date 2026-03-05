新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月より放送を開始する新作TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の“情報解禁特番”第２弾「もう少し、しゃべりましょ｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』新情報発表特番」を３月９日（月）夜９時より独占無料生放送する。 『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ス