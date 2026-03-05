『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』第２弾特番が無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月より放送を開始する新作TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の“情報解禁特番”第２弾「もう少し、しゃべりましょ｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』新情報発表特番」を３月９日（月）夜９時より独占無料生放送する。
『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語が描かれている。酔いの中でほどけていく距離感や女性同士の繊細な心の動きが人気を博しており、2026年４月に待望の初アニメ化。アニメーション制作は『mono』で注目を集めた新進気鋭のスタジオ・ソワネが務め、放送に向けさらなる期待が高まっている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した「もう少し、しゃべりましょ｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』新情報発表特番」には、２月23日（月・祝）に実施した特番に続き、鈴代紗弓 (上伊那ぼたん役)、青山吉能 (砺波いぶき役)、寿美菜子 (郡上かなで役)、天海由梨奈 (遊佐あかね役)、富田美憂 (北杜やえか役)、河瀬茉希 (張景嵐役)らメインキャスト６名が再び集結。今回はキャラクターの相関図を深掘りするほか、キャストの絆を試す協力チャレンジに挑戦。さらに、４月からの放送開始に向けた初解禁情報もたっぷりとお届け。
なお、TVアニメ『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』は、「ABEMA」にて４月10日（金）夜24時より地上波同時・最速配信開始。
(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会
