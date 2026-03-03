物価高の影響もあり、転勤や就職、進学などで賃貸住宅を探す際、家賃をできるだけ抑えたいと考える人は多いと思います。その際、気付かぬうちに損をしてしまうケースも少なくありません。そこで、できるだけ家賃を抑えるのに必要な対策や、家賃の安さだけで物件を選ぶリスクなどについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」これが「賃貸住宅」を選ぶときにやりがちな“NG行為”です！