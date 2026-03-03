オリックスとの強化試合前、フィールドシートの少年に即席サイン会野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が2日、京セラドームで行われるオリックスとの強化試合の試合前に見せた“神対応”が、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。フィールドシートの少年に歩み寄り、直接サインをプレゼントする姿に「前世でどんな徳を積んだんだ？」と羨望の眼差しが集まっている。大谷は試合前のグラウンドに姿を現すと