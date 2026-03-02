兵頭さんは13日オリックス戦、前田さんは14日同戦が初担当となるヤクルトは2日、神宮球場の新スタジアムMC就任を発表した。今季より兵頭祐貴（ひょうどう・ひろき）、前田智子（まえだ・ともこ）の2人が“神宮の声”を担う。大阪府出身で愛媛・済美高時代には1年秋からレギュラー、副主将を務めて甲子園出場経験もある兵頭さんは、英語を喋れない状態で海外に渡航し、カナダでスタンドアップコメディーを経験した。初担当試