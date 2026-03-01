侍ジャパンが中日と強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で7-3で勝利した。27日に続き、中日を相手に連勝。試合後には中日ナインが侍ジャパンに向けて“エール”を送り、その光景にファンが胸を熱くしている。この日、侍ジャパンは初回に牧秀悟内野手（DeNA）が本塁打を放ち先制。2回にも森下翔太外野手（阪神）がアーチを描