中日との強化試合に快勝、試合後に自身のインスタグラムを更新■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）ドジャースの大谷翔平投手は27日、野球日本代表「侍ジャパン」が中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に5-3で勝利した後、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。ロッカールームの様子とともにDeNAの牧秀悟内野手の動画を公開し、「ナイスゲーム」とチームの勝利を祝福した。