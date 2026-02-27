中日との強化試合に快勝、試合後に自身のインスタグラムを更新

■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）

ドジャースの大谷翔平投手は27日、野球日本代表「侍ジャパン」が中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に5-3で勝利した後、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。ロッカールームの様子とともにDeNAの牧秀悟内野手の動画を公開し、「ナイスゲーム」とチームの勝利を祝福した。

大谷はこの日、試合には出場せずベンチからチームメートを鼓舞した。初回に佐藤輝明内野手が先制の3ランを放った際には、手を挙げて称えるなどナインの活躍を笑顔で見守り、チームは5-3で快勝を収めた。

試合後、大谷はSNSを通じてファンに勝利を報告した。ストーリーズには「ナイスゲーム」の文字を添えて、ロッカールームでくつろぐ牧の姿を捉えた短い動画を投稿。大谷からカメラを向けられた牧の様子からは、本番を目前に控えたチームの雰囲気の良さと、年齢の垣根を越えた良好な関係性が伝わってくる。合流間もない大谷だが、すっかりチームの中心として侍ジャパンを牽引しているようだ。（Full-Count編集部）