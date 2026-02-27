天皇誕生日の祝賀レセプションであいさつする金杉憲治駐中国大使＝27日、北京の日本大使館（共同）【北京共同】北京の日本大使館で27日夜、天皇誕生日祝賀レセプションが開かれた。中国側は例年、外務次官級が出席していたが、台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡り日中関係の緊張が続く中、今年は格下げして外務省の担当部局の実務者だけが参加し、幹部は出席しなかった。金杉憲治駐中国大使はあいさつで「これまでも日中