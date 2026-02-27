27日朝早く、大分県別府市の2階建て市営住宅で火災がありました。この火事で住人の40代女性が煙を吸って病院に運ばれましたが、命に別状はありません。 【写真を見る】2階建て市営住宅で火災40代女性が煙を吸い搬送大分・別府市 27日午前5時すぎ、別府市鶴見の市営住宅で「2階が延焼している」と近隣住民から消防に通報がありました。消防車6台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、2世帯が隣接する建物のう