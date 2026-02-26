大の漫画好きとしても知られるTHE ALFEEのリーダー・高見沢俊彦さんが今イチオシの作品を紹介。ここでは、鬼と人間の和風恋愛ファンタジー、『鬼の花嫁』について語ります。鬼と人間の和風恋愛ファンタジー『鬼の花嫁』富樫じゅん／作画、クレハ／原作スターツ出版刊?〜?巻“あやかし”と人間が共存する日本。女子高生の柚子は、あやかしの花嫁である妹と比べられ冷遇されていた。そんなある日、最強のあやかしである鬼の次