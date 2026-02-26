あっという間に散らかりがちな玄関。朝の身支度でバタバタしていると、つい服や小物を置きっぱなしにしてしまうことも。そんななかで、「玄関をきれいに保てた」簡単ルールを3つご紹介します。ここでは3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに、玄関の収納アイデアをお聞きしました。玄関が「一時置きのもの」でいっぱいに…以前のわが家では「とりあえず玄関に置く」ことが習慣化していました。適当に放った靴、帰っ