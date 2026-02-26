ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、ブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」のポップアップストア「ZOZOUSED SELECT STORE supported by KLD」を２月21日（土）〜３月１日（日）の期間、二子玉川の蔦屋家電で開催している。会場では厳選したZOZOUSEDアイテムの販売に加え、新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」でゲストセレクターをつとめている柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさん