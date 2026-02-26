ZOZOUSEDのポップアップイベントが二子玉川で開催中！
ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、ブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」のポップアップストア「ZOZOUSED SELECT STORE supported by KLD」を２月21日（土）〜３月１日（日）の期間、二子玉川の蔦屋家電で開催している。
会場では厳選したZOZOUSEDアイテムの販売に加え、新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」でゲストセレクターをつとめている柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんがZOZOUSEDアイテムを使って組んだコーディネートや本イベントのためにセレクトしたZOZOUSEDアイテムを展示。
ZOZOUSEDアイテムを使ってコーディネートした感想について、柴田紗希さんは「いろんなブランドがあって、コーディネートに偏りがでず、ZOZOUSEDだけで完結できてすごいと感じました！」。涼那さんは「ZOZOUSEDはブランド数、アイテム数も多いので、自分が探してるアイテムをコスパ良くgetできるところがおすすめです！」。垣内彩未さんは「本当にたくさんのアイテムが出品されているのでサイトを覗くだけでもワクワクすると思います！」。三戸なつめさんは「コンディションやサイズもしっかり記載されていて、想像しやすいので、楽しんでお買い物してください！」とそれぞれコメント。
また、自宅にある着なくなった衣類を１点以上会場に持ち込むとポップアップイベント会場またはZOZOUSEDで使用できる1,000円分のクーポンをプレゼント。さらに、ZOZOUSED公式Instagram（@zozoused_official）をフォローすることで参加できる、ゲストセレクターが選んだアイテムなどが当たるカプセルくじも実施中。
なお、「ZOZOUSED」はゲストセレクターのコーディネートを通じて古着ショッピングを楽しめる新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」を２月19日（木）にオープン。これは人気モデルやインフルエンサーなどのゲストセレクターがZOZOUSEDのアイテムを使って組んだコーディネートと着こなしポイントを紹介し、さらには着用アイテムと類似するZOZOUSEDアイテムを簡単に探すことができるコンテンツ。ゲストセレクターの着こなしやアイテム選びの視点を通じて、一点ものが多く選び方が難しいとされるブランド古着のショッピングがお得＆気軽に楽しめる。
会場では厳選したZOZOUSEDアイテムの販売に加え、新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」でゲストセレクターをつとめている柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんがZOZOUSEDアイテムを使って組んだコーディネートや本イベントのためにセレクトしたZOZOUSEDアイテムを展示。
また、自宅にある着なくなった衣類を１点以上会場に持ち込むとポップアップイベント会場またはZOZOUSEDで使用できる1,000円分のクーポンをプレゼント。さらに、ZOZOUSED公式Instagram（@zozoused_official）をフォローすることで参加できる、ゲストセレクターが選んだアイテムなどが当たるカプセルくじも実施中。
なお、「ZOZOUSED」はゲストセレクターのコーディネートを通じて古着ショッピングを楽しめる新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」を２月19日（木）にオープン。これは人気モデルやインフルエンサーなどのゲストセレクターがZOZOUSEDのアイテムを使って組んだコーディネートと着こなしポイントを紹介し、さらには着用アイテムと類似するZOZOUSEDアイテムを簡単に探すことができるコンテンツ。ゲストセレクターの着こなしやアイテム選びの視点を通じて、一点ものが多く選び方が難しいとされるブランド古着のショッピングがお得＆気軽に楽しめる。