のぞき見防止機能が搭載された、韓国サムスン電子の新型スマホの最上位機種「ギャラクシーS26ウルトラ」（共同）【ニューヨーク共同】韓国のサムスン電子は25日、新型スマートフォン「ギャラクシーS26」シリーズを発表した。強化された人工知能（AI）機能が使用者の要望や利用状況を理解し、先回りして必要な情報を提示し操作の手間を最小限に抑える。画像編集機能も向上し、被写体の欠けた部分を自然に補完できるようになった。