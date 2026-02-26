広島は２６日、『ポケモンベースボールフェスタ２０２６〜３０年の想いをボールに込めて〜』の開催と、イベントユニホームを発表した。ポケモンの３０周年記念事業として、プロ野球１２球団でポケモン演出試合が予定されている。広島では、４月２１日（火）、２２日（水）、２３日（木）のヤクルト戦（マツダ）で開催。この３連戦で背面にピカチュウがデザインされたイベントユニホームを選手が着用してプレーする。広島が特別