米報道…ジョン・ヘイマン記者が報じた41歳のマックス・シャーザー投手が25日（日本時間26日）、ブルージェイズと再契約を結んだと、米ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者が報じた。シャーザーは3度のサイ・ヤング賞を誇り、通算221勝と3489奪三振は現役2位と圧倒的な実績を積み上げている。昨季はブルージェイズと1年契約を結び、17先発で5勝5敗、防御率5.19だった。ドジャースとのワールドシリーズでは第3戦と第7戦